Премьер Гаити отстранил от должности прокурора, вызвавшего его на допрос

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри Фото: REUTERS

Премьер-министр Гаити Ариэль Анри отстранил от должности прокурора столицы прокурора Порт-о-Пренса Бед-Фора Клода, который заподозрил его в причастности к убийству президента страны Жовенеля Моиза, сообщает местное издание Gasette Haiti.

По данным газеты, в распоряжении об отставке столичного прокурора причиной называется «грубая административная ошибка».

Как писал сайт kp.ru, на прошлой неделе сообщалось, что Анри вызвали повесткой в прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента, поскольку следствие установило, что он в день нападения на президентскую резиденцию он разговаривал по телефону с одним из главных подозреваемых – Жозефом-Феликсом Бадьё.

Напомним, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. На президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. За время расследования по делу об убийстве задержаны более 40 человек, в том числе более 20 граждан Колумбии.