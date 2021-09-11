Премьера Гаити вызвали в прокуратуру по делу об убийстве президента Жовенеля Моиза

Президент Гаити Жовенель Моиз был убит 7 июля Фото: REUTERS

Премьера Гаити Ариэля Анри повесткой вызвали в столичную прокуратуру для дачи показаний по делу об убийстве президента страны Жовенеля Моиза, сообщает испанское агентство EFE. Анри должен явиться на беседу 14 сентября.

По данным местного издания Gazette Haiti, в присланной главе гаитянского правительства повестке говорится, что в день убийства премьер разговаривал по телефону с одним из главных подозреваемых – Жозефом-Феликсом Бадьё, и факт этих телефонных переговоров подтвержден следствием. Издание отмечает, что эта информация появились менее чем за сутки до того, как власти республики и оппозиция подписали соглашение об урегулировании политического кризиса в стране.

Как писал сайт kp.ru, Жовенель Моиз был застрелен неизвестными в своей резиденции в среду, 7 июля. На президентскую резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди, которые говорили на испанском и английском языках. Ранее сообщалось, что в Моиза стреляли из оружия калибром 5,56 и 9 миллиметров, в него попало 12 пуль. В результате нападения пострадала и жена президента Мартин Моиз, она получила ранения.

После смерти Моиза временным президентом страны по решению членов сената стал Жозеф Ламбер. За время расследования по делу об убийстве задержаны более 40 человек, в том числе более 20 граждан Колумбии. Вдова Моиза вместе с детьми улетела в США.