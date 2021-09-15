В Россию с 15 сентября возобновляются поставки шампанского из Франции

Поставки шампанского из Франции в Россию возобновляются 15 сентября 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вскоре на прилавках российских магазинах снова появится французское шампанское: в среду, 15 сентября 2021 года, возобновляются поставки этого вина из Франции в Россию.

Ранее сайт kp.ru писал, что такое решение принял Межпрофессиональный комитет вин Шампани, тогда же сопредседатель комитета Жан-Мари Барийер заявил агентству France Presse, что французские виноделы будут уважать новый российский закон. Кроме того, по его словам, «речь также идет о том, чтобы еще больше не ставить в неблагоприятное положение российских клиентов и потребителей по мере приближения новогодних праздников».

Напомним, в начале июля французская компания Moet Hennessy – один из самых крупных производителей алкогольных напитков в мире – первой объявила о приостановке поставок своего шампанского в Россию из-за новых поправок к закону о государственном регулировании оборота алкоголя. Изменения, в частности, разрешают использовать термин «шампанское» только в отношении отечественной продукции, произведенной в России. А импортный алкоголь должен именоваться как «игристое вино».

В конце августа импортерам винодельческой продукции в России разрешили не менять маркировку.