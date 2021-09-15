Страница Бритни Спирс пропала из Instagram

Накануне Бритни Спирс объявила поклонникам о своей помолвке Фото: REUTERS

Страница американской певицы Бритни Спирс пропала из соцсети Instagram. При попытке посмотреть профиль исполнительницы появляется сообщение о том, что эта страница недоступна: или ссылка недействительна, или аккаунт удален.

Напомним, как писал сайт kp.ru, накануне 39-летняя Бритни Спирс на своей странице в Instagram объявила поклонникам о помолвке с 27-летним фитнес-тренером Сэмом Асгари.

Сообщая такую радостную новость, певица опубликовала небольшой видеоролик с возлюбленным, в котором она продемонстрировала бриллиантовое колечко на безымянном пальце. Теперь же ее аккаунт пуст.

Сэм и Бритни вместе уже пять лет, пара познакомилась на съемках клипа песни «Slumber Party» в 2016 году, когда молодой человек участвовал в съемках как актер, и Бритни обратила внимание на симпатичного парня. Асгари всегда поддерживал свою избранницу, в том числе и во время судебных разбирательств, когда Бритни пыталась освободиться от опеки отца.

К слову, Джейми Спирс требует от дочери в качестве отступных два миллиона долларов.