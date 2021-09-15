Памфилова: На выборах в Госдуму будут присутствовать почти 250 международных наблюдателей

Председатель ЦИК Элла Памфилова. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Элла Памфилова сообщила, что на выборах в Госдуму будут присутствовать почти 250 международных наблюдателей из 55 стран.

«На сей момент, по предварительным данным (это еще не окончательные итоги регистрации), подтвердили свое участие 249 международных наблюдателей из 55 стран», - сказала Элла Памфилова «Российской газете».

Глава Центризбиркома уточнила, что все зарегистрировавшиеся имеют статус народного наблюдателя, а не эксперта. По ее словам, международное наблюдение – это важно, но самое главное – это доверие россиян.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко сказал, что легитимность сентябрьских выборов в Госдуму будет оценивать российский народ, а не Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Так он прокомментировал решение БДИПЧ не направлять своих наблюдателей на выборы в России.

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