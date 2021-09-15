Politico: Для запуска «Северного потока — 2» остаются три препятствия

10 сентября «Газпром» объявил, что строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено Фото: REUTERS

Остались еще три препятствия для запуска российского газопровода «Северный поток — 2», считает обозреватель газеты Politico Америка Эрнандез. В частности, по ее мнению, перед вводом трубопровода в эксплуатацию предстоит провести технические работы, на которые понадобится около трех месяцев.

«Сейчас необходимо очистить морские участки газопровода, после чего проверить на наличие протечек и других потенциальных проблем», - пишет автор статьи.

Кроме того, как отметила Америка Эрнандез, трубопровод еще должен получить сертификат безопасности от независимой и признанной международным сообществом организации.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 10 сентября российский холдинг «Газпром» объявил, что утром в 8:45 по московскому времени строительство «Северного потока – 2» было полностью завершено. Первые поставки газа в Европу по нему могут начаться уже к отопительному сезону.

Однако пока непонятно, сколько времени займут процедуры, без которых по европейским правилам нельзя начинать эксплуатацию газопровода. Ранее немецкая газета Handelsblatt писала, что последним препятствием на пути реализации российского проекта может стать смена власти в Германии.