Глава РКЦ «Прогресс»: Россия остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну

Работы по созданию сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну могут возобновить после уточнения программы Фото: NASA

Гендиректор самарского Ракетно-космического центра (РКЦ) «Прогресс» Дмитрий Баранов сообщил журналистам, что Россия на стадии технического проектирования. остановила разработку сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну.

По его словам, «РКЦ «Прогресс» действительно прекращены опытно-конструкторские работы по «Элементы СТК», однако не исключено, что разработку могут возобновить после уточнения программы. Об этом Дмитрий Баранов рассказал в беседе с РИА Новости.

Напомним, как писал сайт kp.ru, в прошлом году генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин рассказал о проекте создания ракеты-носителя сверхтяжелого класса, которая получила название «Енисей».

Однако в январе 2021 года стало известно, что Совет по космосу Российской академии наук (РАН) рекомендовал руководству Академии наук и «Роскосмоса» отложить работы на более поздний срок. В документе отмечалось, что в проекте должны быть проработаны наиболее прорывные, перспективные и экономически оправданные технологии.