В Гаити отложили объявление спикера Сената временным президентом страны из-за беспорядков в столице Фото: REUTERS

Власти Гаити перенесли торжественное провозглашение председателя Сената (верхняя палата парламента) Жозефа Ламбера временным президентом республики из-за беспорядков в гаитянской столице Порт-о-Пренсе, передает местный новостной портал Juno7.

Изначально церемония была намечена на вечер вторника, 14 сентября, однако ее перенесли на среду. Отмечается, что протестующие у стен сената местные жители в стычках со стражами порядка применяли огнестрельное оружие.

Напомним, по решению гаитянских сенаторов Жозеф Ламбер был назначен временно исполняющим обязанности главы государства после убийства президента Гаити Жовенеля Моиза 7 июля, когда на его резиденцию в Порт-о-Пренсе напали вооруженные автоматами люди.

Расследование этого преступления продолжается. Как писал сайт kp.ru, премьер-министр Гаити Ариэль Анри отстранил от должности прокурора столицы Бед-Фора Клода, который заподозрил его в причастности к убийству президента.