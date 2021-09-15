Семь миллионов взрослых россиян переболели коронавирусом

Анна Попова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Глава Роспотребнадзора Анна Попова, отвечая на вопросы «Комсомольской правды» рассказала о ситуации с коронавирусной инфекцией в России, отметив, что на сегодняшний день полностью привито более 39 миллионов взрослых россиян, и 7 миллионов переболевших взрослых граждан. По ее словам, это неплохая иммунная прослойка.

«На сегодняшний день привито более 39 миллионов взрослых россиян. Это те, кто полностью закончил прививочный курс. У нас еще, по статистике, 7 миллионов переболевших взрослых россиян. В общем количестве, это получается - достаточно неплохая иммунная прослойка», - сказала глава Роспотребнадзора.

При этом Попова указала на опыт зарубежных стран, который, как она отметила, показывает, что этого недостаточно, поскольку вирус мутирует. «Если первый год он вел себя спокойно, значимых мутаций не отмечал никто в мире, то потом научился изменяться, приспосабливаясь к иммунной защите человека, обретая навык ее обходить», - пояснила она.

В связи с этим глава Роспотребнадзора указала на то, что охват иммунизации, необходимый для создания прочного популяционного иммунитета, должен быть «значительно больше». В особенности она призвала прививаться на фоне наступления осеннего сезона.

Напомним, ранее Попова призвала найти способы стимулировать россиян прививаться от коронавируса, отметив необходимость сохранить здоровье и сегодняшнего, и будущего поколения.