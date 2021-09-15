Украинка не дала русскоязычному полицейскому спасти кота

Украинка возмутилась русской речью и напомнила стражу порядка, что на Украине действует закон, согласно которому представители органов власти должны разговаривать на "мове" и уверяла, что не понимает язык агрессора. Фото: facebook.com

Жительница украинского города Хмельницкий вызвала наряд полиции и сообщила, что неизвестный выбросил с окна восьмого этажа кота. Женщина забыла про кота, когда полицейский стал разговаривать с ней на русском языке.

Украинка возмутилась русской речью и напомнила стражу порядка, что на Украине действует закон, согласно которому представители органов власти должны разговаривать на "мове" и уверяла, что не понимает язык агрессора.

"В смысле — на каком языке? Восьмой год война! Какой кот? Обращайтесь по-украински. Есть закон Украины, вы не имеете права говорить по-русски! Я не понимаю язык агрессора", — говорит женщина на видео.

Прибывший на вызов полицейский объяснил, что он воспитан на русском языке и предложил оставить языковой спор и заняться спасением кота, но женщина осталась непреклонна.

"Какая ситуация с котом!? Я вам говорю, обращайтесь ко мне на украинском!", - возмутилась украинка.

Это не первый случай языкового спора в Незалежной. В феврале 2021 года сайт kp.ru рассказывал, как экс-депутат украинской националистической партии «Свободы» Олег Гелевей с ножом в руках бросился на официантку за то, что она разговаривала с ним на русском языке.