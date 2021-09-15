Кассационный суд РФ не смягчил приговор Михаилу Ефремову

Михаил Ефремов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Кассационный суд не стал смягчать приговор по делу актера Михаила Ефремова.

«Приговор Пресненского районного суда... и апелляционное определение Московского городского суда оставить без изменения, кассационные жалобы - без удовлетворения», - приводит РИА Новости заявление судьи.

Защита артиста указывала в своей жалобе на «слабое состояние здоровья» актера в совокупности с выявленным у него «органическим расстройством личности в связи со смешанными заболеваниями и синдромом зависимости от алкоголя». Как отмечали адвокаты, все это осталось «без реальной оценки».

Как писал сайт kp.ru, ранее адвокат Александр Добровинский оценил шансы Ефремова на снижения срока заключения в кассации как низкие.

Напомним, авария с участием актера произошла 8 июня прошлого года в центре Москвы. Поздно вечером Ефремов в пьяном состоянии выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон, водитель которого умер в больнице через несколько часов. Артист получил 8 лет лишения свободы, однако после приговор смягчили до 7,5 лет колонии. Он отбывает наказание в исправительной колонии №4 в Белгородской области.