Кремль: скорейший запуск "Северного потока - 2" сбалансирует цены на газ в Европе

Дмитрий Песков. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Скорейший ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток – 2» сбалансирует цены на природный газ в Европе, в том числе на спотовом рынке Такое заявление в среду, 15 сентября, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Безусловно, скорейший ввод "Северного потока 2" существенно сбалансирует ценовые параметры на природный газ в Европе, в том числе и на спотовом рынке», - заявил представитель Кремля.

Как писал сайт kp.ru, пресс-секретарь российского лидера также заявил, что рост цен на газ в Европе, который наблюдается последнее, к России отношения не имеет, а также не влияет на поставки и стоимость «трубного» газа.

Напомним, стоимость газа в Европе бьет рекорды уже несколько дней подряд. Как писал сайт kp.ru, сегодня, 15 сентября, в ходе торгов, цена на голубое топливо побила уже несколько рекордов. Торги открылись с рекордной суммы в 830 долларов за 1 тысячу кубометров. Позже стоимость подскочила до отметки в 900 долларов за 1 тысячу кубометров.