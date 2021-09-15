Цена газа в Европе достигла более 950 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE в среду, 15 сентября.

Так, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF по состоянию на 12:03 по московскому времени достигла 943 долларов за тысячу кубометров, за несколько минут до этого – 950 долларов. Позже цена фьючерса поднялась до 964 долларов за тысячку кубов.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдается уже несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призвал Брюссель улучшить отношения с Москвой на фоне подорожания газа в Европе.