Apple сняла с продажи несколько моделей IPhone Фото: сайт Apple

Американская компания Apple сняла с продажи три модели IPhone – iPhone Xr, iPhone 12 Pro и 12 Pro Max.

На официальном сайте производителя данных моделей смартфонов нет в продаже. Клиентам доступны iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 11 и iPhone SE второго поколения, а также новинка Apple – IPhone 13.

Напомним, ранее компания представила iPhone 13, 13 mini, 13 Pro и 13 Pro Max. У смартфонов уменьшили экранный вырез, но при этом сохранили диагональ дисплеев. iPhone 13 и 13 mini получили иное размещение камер — их разместили по диагонали. Аппаратной платформой всех смартфонов является новый 5-нанометровый процессор Apple Bionic A15, который должен увеличить производительность. По заверению компании, была улучшена работа с задачами, связанными с искусственным интеллектом.

Стоимость iPhone 13 в России начинается от 79,99 тысячи рублей, цена iPhone 13 Pro – от 99,99 тысячи рублей, IPhone 13 mini – от 69,99 тысячи рублей. Предзаказ смартфонов стартует с 22 сентября 2021 года, гаджеты поступят в продажу с 24 сентября 2021.