Экспертиза подтвердила наличие двух ядов в организмах отравившихся арбузом в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В организмах 61-летней москвички и ее 15-летней внучки обнаружили следы двух ядов, это подтвердила экспертиза, рассказал источник, знакомый с ситуацией.

В организмах жертв нашли токсичные вещества этиленгликоль и цигатрин. Обе умерли от полиорганной недостаточности – у них отказали почки, печень и сердце. Для смертельного отравления этими ядами была необходима большая концентрация, передает «Рен ТВ».

Как писал сайт kp.ru, женщина и ее внучка умерли после употребления арбуза, в который, предположительно, попали вещества для дезинсекции. Мама девочки-подростка выжила, она до сих пор в больнице.

В крови погибших нашли следы этиленгликоля – технической жидкости без цвета и запаха, использующейся в частности как антифриз. Вещество для человека крайне опасно и грозит отравлением, в результате которого может развиться полиорганная недостаточность, нередко приводящая к смерти.

Подозреваемому по делу об отравлении семьи арбузом в Москве в среду, 15 сентября, было предъявлено обвинение.