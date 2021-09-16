Париж сожалеет, что Канберра предпочла США франко-австралийскому сотрудничеству

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан Фото: REUTERS

Париж сожалеет, что Канберра франко-австралийскому сотрудничеству в строительстве подводных лодок океанского класса предпочла партнерство с США. С таким совместным заявлением выступили министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр Вооруженных сил страны Флоранс Парли.

Французские министры отмечают, что это решение правительства Австралии «противоречит букве и духу франко-австралийского сотрудничества, которое основывалось на политическом доверии и развитии индустриальной и технологической базы высокого уровня для нужд обороны Австралии».

«Отстранение такого европейского союзника, как Франция, от структурообразующего партнерства с Австралией в тот момент, когда мир сталкивается с беспрецедентными вызовами в Индо-Тихоокеанском регионе, указывает на отсутствие последовательности, о котором французская сторона может лишь сожалеть», - цитирует ТАСС заявление глав МИД и МВС.

Ле Дриан и Парли добавили, что Франция – единственная представленная в этом регионе двумя миллионами своих граждан и более чем семью тысячами военнослужащих, она всегда была и остается надежным партнером, поэтому продолжит выполнять свои обязательства.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Соединенные Штаты, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках партнерства AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) станет разработка подлодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.