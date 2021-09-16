Блинкен заявил о солидарности США с Литвой при региональных вызовах

Госсекретарь США Энтони Блинкен Фото: REUTERS

Госсекретарь США Энтони Блинкен провел переговоры с министром иностранных дел Литвы Габриэлюусом Ландсбергисом, в ходе беседы он заверил Вильнюс в поддержке Вашингтоном как при региональных вызовах, так и в споре с Китаем. Об этом сообщил пресс-секретарь госдепартамента Нед Прайс.

«Госсекретарь заявил о солидарности Соединённых Штатов с Литвой перед лицом геополитических вызовов региональной стабильности, безопасности и экономическому процветанию», - приводит слова Прайса телеканал RT.

Официальный представитель американского внешнеполитического ведомства также подчеркнул, что Блинкен «подтвердил поддержку Литвы со стороны США перед попытками принуждения со стороны Китая».

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Пекин принял решение отозвать китайского посла из Вильнюса в связи с тем, что власти Литвы разрешили Тайваню открыть свое представительство в стране. Стоит отметить, что несмотря на официальные дипломатические отношения только с 15 странами, Тайвань поддерживает неофициальные контакты с большинством стран мира через представительские учреждения.