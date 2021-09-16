Суд приостановил приказ МВД о нежелательности пребывания комика Идрака Мирзализаде в России

Идрак Мирзализаде Фото: Instagram.com

В четверг, 16 сентября, Замоскворецкий суд Москвы приостановил действие приказа Министерства внутренних дел РФ о нежелательности пребывания в России комика Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин.

«Замоскворецкий суд приостановил действие распоряжения МВД о нежелательности [пребывания в РФ] Идрака Мирзализаде до вступления решения суда в законную силу», - приводит ТАСС слова адвоката.

Напомним, ранее МВД России приняло решение о пожизненной «нежелательности пребывания» в стране Мирзализаде. Причиной такого решения стала шутка, которую комик озвучил в одном из комедийных шоу. За нее же он был арестован на десять суток по статье о возбуждении межнациональной вражды.

В ведомстве сообщили, что в своем публичном выступлении комик «допустил выражения, возбуждающие ненависть и вражду по отношению к лицам русской национальности, унижающие их человеческое достоинство».

Мирзализаде является гражданином Белоруссии, и только недавно получил вид на жительство в России.