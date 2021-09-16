В России выявлено 19 594 случая заражения коронавирусом 16 сентября 2021 года

В России выявлено 19 594 случая заражения коронавирусом Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщил, что за минувшие сутки в России зафиксировали 19 594 случая заражения COVID-19.

- За последние сутки в России выявлено 19 594 новых случая коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 794 летальных исхода. За сутки в России полностью выздоровели 17 326 человек, — гласит сообщение оперштаба.

Лидером по показателю стала Москва, где заболели 2479 человек. На втором месте идет Санкт-Петербург — 1653 случая. Тройку замыкает Московская область с 768 случаями.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что речи о введении нового локдауна в России не идет. Комментируя вопрос о новой волне коронавируса, Песков напомнил, что некоторые вирусологи "постоянно ждут новой волны, какие-то говорят: она будет позже, какие-то говорят, что она вообще не будет повторяться".