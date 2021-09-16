В Госдуме назвали С-500 сдерживающим фактором для недоброжелателей России Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

Заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин положительно оценил старт поставок новейшей зенитно-ракетной системы (ЗРС) С-500 в Вооруженные силы России. Парламентарий отметил, что данный комплекс станет сдерживающим фактором для недоброжелателей нашей страны, который будет работать наравне с ядерным оружием.

Виктор Заварзин отметил, что С-500 – это внутренняя безопасность страны. Сама системы не имеет аналогов в мире.

- С-400 тоже хорошая машина. Но в С-500 все доработки прошли. ЗРС получилась мощная, отработанная, - отметил Виктор Заварзин в беседе с NEWS.ru.

Депутат подчеркнул, что небо России теперь на замке.

- Система ПРО - это и есть фактор сдерживания, это оборонительная система, - говорит парламентарий.

Он поблагодарил создателей системы и отметил их большой вклад в безопасность страны.

- Нашим конструкторам только низкий поклон и оборонщикам, которые все это производят, - сказал Виктор Заварзин.

Летом 2021 года испытания С-500 были успешно завершены. Первые образцы поступят в подмосковное объединение ПВО-ПРО, а к 2025 году серийные образцы поступят по всем военным соединениям страны.