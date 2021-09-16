Россия предупредила США о мерах в связи с вмешательством в выборы Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Россия примет меры в отношении Соединенных Штатов, если Вашингтон продолжит вмешательство в выборы в РФ, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Терпение Москвы, воздерживавшейся от барьеров для американского бизнеса, небезгранично», – сказала дипломат на брифинге.

Захарова напомнила, что 10 сентября 2021 посол США в России Джон Салливан был вызван в МИД РФ. Там дипломату заявили, что Москва имеет неоспоримые доказательства вмешательства Вашингтона во внутренние дела России. Как отметила представитель российского МИД, власти РФ исходят из того, что США выполнят требования Москвы.

Как писал сайт kp.ru, ранее Захарова заявила об усилившихся информационных атаках на Россию в преддверии выборов. Она подчеркнула, что если представители американских IT-корпораций отказались бы принять участие в заседании Совета Федерации, то фактически признали бы свою причастность к вмешательству в выборы в России.

Напомним, министр иностранных дел Сергей Лавров назвал серьезными данные о вмешательстве в российские выборы, переданные послу Соединенных Штатов. По его словам, факты касались отказа целого ряда западных интернет-платформ убирать запрещенный контент. Посол воспринял документ как информацию, которую обещал проверить.