Захарова призвала Чехию освободить россиянина Франчетти Фото: Александр Франчетти

Чехия должна как можно скорее освободить гражданина России Александра Франчетти и объяснить Москве причины его задержания, заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Мы призываем чешскую сторону принять взвешенное решение, не допустив его политизации, и не идти на поводу у украинских властей», – сказал дипломат во время выступления на брифинге.

Посольство РФ в Праге плотно контактирует с Франчетти и его адвокатом, а также родственниками россиянина, отметила она. Захарова выразила надежду на то, что Чехия не будет заниматься вбросами на фоне напряженной двусторонней повестки. Представитель МИД РФ назвала лицемерием заявления чешских властей о том, что происходящее не связано с отношениями с Россией.

Как писал сайт kp.ru, 14 сентября 2021 городской суд Праги определил под стражу гражданина России Александра Франчетти, которого задержали в международном аэропорту столицы Чехии по запросу Украины. Адвокаты россиянина подали апелляцию на это решение суда. Ее рассмотрят через две недели. Это время Франчетти проведет в пражской тюрьме Панкрац.

Напомним, прокуратура Праги не стала раскрывать содержание полученных от Украины документов о Франчетти.