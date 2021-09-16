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Политика16 сентября 2021 18:34

Захарова заявила, что США должны взять на себя основные затраты на восстановление Афганистана

Дипломат также призвала Запад оказать Кабулу помощь в снижении миграционных потоков
Источник:kp.ru
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Захарова заявила, что США должны взять на себя основные затраты на восстановление Афганистана

Захарова заявила, что США должны взять на себя основные затраты на восстановление Афганистана

Фото: REUTERS

Соединенные Штаты и страны НАТО должны взять на себя основные затраты на восстановление Афганистана после урегулирования конфликта в республике, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Выступая на брифинге, дипломат отметила, что ответственность за происходящее в Афганистане несут, прежде всего, США, которые последние 20 лет присутствовали в стране, и именно поэтому они принять на себя «основную долю расходов по постконфликтному восстановлению и обустройству Афганистана». Она призвала Запад оказать Кабулу помощь в снижении миграционных потоков. Россия также обеспокоена рисками проникновения в Среднюю Азию террористических групп, прикрывающихся гуманитарными лозунгами, сказала представитель МИД РФ.

«В дальнейшем планируем вести работу в рамках московского формата, в который входит 11 стран региона, в том числе все соседи Афганистана», – добавила Захарова.

Как писал сайт kp.ru, накануне президент России Владимир Путин заявил, что вывод войск стран Запада из Афганистана был «мягко говоря поспешным», указав на возникшие после этого угрозы.