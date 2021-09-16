Бывшая жена Звягинцева поделилась новостями о состоянии режиссера Фото: Евгения ГУСЕВА

Бывшая жена Андрея Звягинцева Инна Мишукова поделилась новостями о состоянии режиссера. Он был госпитализирован в больницу в Германии с коронавирусом и состояние знаменитости резко ухудшилось. Врачи приняли решение ввести пациента в искусственную кому, чтобы сэкономить силы организма пациента.

Поражение легких составило 92%, режиссер был подключен к аппарату ЭКМО, который компенсирует дыхательную недостаточность.

Инна Мишукова не стала вдаваться в детали лечения бывшего супруга, но она на связи с родственниками и в курсе госпитализации режиссера.

-Вчера мне сказали, что ему стало лучше, — сказала Мишукова 5-tv.ru.

По некоторым данным, режиссер заболел коронавирусом еще в начале июля. Болезнь протекала тяжело и Звягинцев находился в Федеральном научно клиническом центре ФМБА.

Почти месяц он провел в лечебном учреждении, после чего пациента выписали, но буквально через неделю госпитализировали повторно, так как режиссеру снова стало плохо.

С критичным поражением легких - более 90% - режиссера доставили в Германию.

Андрею Звягинцеву 57 лет. Наиболее известен режиссер по фильмам «Возвращение», «Нелюбовь», «Левиафан» и «Елена».