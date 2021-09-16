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Звезды16 сентября 2021 22:01

Вдова Мамонова от безденежья распродала машины музыканта

На призналась, что денег на жизнь сильно не хватает
Елена АКИМОВА
Комментарии (1)Комментарии (1)(1)
Вдова Мамонова от безденежья распродала машины музыканта

Вдова Мамонова от безденежья распродала машины музыканта

Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова распродала машины умершего мужа. Лидер группы «Звуки Му» скончался 15 июля 2021 года, причиной смерти стал коронавирус.

Ольга Мамонова чуть больше месяца искала выход и пыталась сохранить имущество в память о муже, но денег на жизнь не хватает, никаких сбережений у семьи не осталось.

- Никаких сбережений нет. На пенсию тяжело жить. У меня пенсия 11 тысяч и «лужковские» пять тысяч всего, - рассказывает женщина NEWS.ru.

Она делится, что тратит деньги не только на продукты для себя, но и кормит порядка 20 котов и собак.

- Петины машины пришлось продать, денег на их ремонт не было. Продала друзьям, они оставили себе эти автомобили как память, — объяснила вдова артиста.

Оплачивать коммуналку за дом под Вереёй, в котором перед смертью жил Мамонов, помогает сын Иван.

- Ваня — оператор-постановщик. Работает, помогает, - рассказала Ольга Мамонова.

Петр Мамонов скончался 15 июля от осложнений после коронавирусной инфекции. Ему было 70 лет.