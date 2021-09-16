Вдова Мамонова от безденежья распродала машины музыканта Фото: Вадим ШЕРСТЕНИКИН

Вдова актера и музыканта Петра Мамонова распродала машины умершего мужа. Лидер группы «Звуки Му» скончался 15 июля 2021 года, причиной смерти стал коронавирус.

Ольга Мамонова чуть больше месяца искала выход и пыталась сохранить имущество в память о муже, но денег на жизнь не хватает, никаких сбережений у семьи не осталось.

- Никаких сбережений нет. На пенсию тяжело жить. У меня пенсия 11 тысяч и «лужковские» пять тысяч всего, - рассказывает женщина NEWS.ru.

Она делится, что тратит деньги не только на продукты для себя, но и кормит порядка 20 котов и собак.

- Петины машины пришлось продать, денег на их ремонт не было. Продала друзьям, они оставили себе эти автомобили как память, — объяснила вдова артиста.

Оплачивать коммуналку за дом под Вереёй, в котором перед смертью жил Мамонов, помогает сын Иван.

- Ваня — оператор-постановщик. Работает, помогает, - рассказала Ольга Мамонова.

Петр Мамонов скончался 15 июля от осложнений после коронавирусной инфекции. Ему было 70 лет.