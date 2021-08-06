Вдова Петра Мамонова: «Про Петю написали, что умер еще один московский миллионер. На самом деле мы нищие»

Петр Мамонов. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Вдова Петра Мамонова говорит, что еще не осознала случившееся - смерть мужа. Известный поэт, музыкант и актер скончался 15 июля от осложнений после коронавирусной инфекции. Ему было 70 лет.

Вместе с супругой Ольгой Петр Мамонов прожил 40 лет. Не расставались никогда. Гастроли, концерты, спектакли Петра Мамонова организовывала его жена, она же и директор, и продюсер в одном лице. Всегда была с ним рядом. А еще 25 лет назад Ольга помогала осуществить давнюю мечту Мамонова - построить загородный дом в Подмосковье и переехать туда из столицы.

Сейчас этот огромный кирпичный дом в восемьсот квадратных метров в деревне Ефаново Нарофоминского района остался без хозяина. О том, что будет и с домом, которым Пётр так дорожил, и с его хвостатыми питомцами, которых в особняке много, мы поговорили с его вдовой.

- Этот дом - гигантская махина, в которую мы вкладывали весь свой труд, всё, что зарабатывали, - говорит Ольга Мамонова. - Петя мечтал организовать здесь приют для бедных рок-н-рольщиков, поэтому дом получился такой огромный. Но эти «хоромы» за 140 километров от Москвы в бедном Нарофоминском районе сейчас никому не нужны. Газа нет, крыша протекает, электричество жрет тучу денег. Сын помогал платить за электроэнергию. Эту гору кирпичей, которая разваливается, сегодня и продать-то не получится. И непонятно, что с домом делать.

- Чего же вы в такую глушь забрались?

- Кусок земли, на котором стоит наш дом, очень красивый – кругом высоченные сосны. Когда 25 лет назад мы сюда приехали, Петя сказал: «В этих соснах хочу жить». Все, что зарабатывали, уходило на эти кирпичи, хотя я всегда понимала: деньги пускаем на ветер. Но лишь бы Петя был счастлив. Строились, чтобы мужу продлить жизнь, а не для того, чтобы вложиться в дорогую недвижимость. Это же не Николина гора и не Новая Рига.

И когда одно популярное издание написало про Петю: «Умер еще один московский миллионер: гигантский особняк на Верее, три «Мерседеса», московская квартира в Большом Каретном…», я была возмущена. Журналистам надо успокоиться насчет богатства Петра Николаевича Мамонова. Он был нищим, честным человеком. Не был бы он Мамоновым, если бы был богат.

Из трёх «Мерседесов», которым по 26 лет, ни один не ездит. Дай Бог, эти «Мерседесы» по 50 тысяч рублей продать, да и никто не купит. Чинить их - себе дороже… Квартиру в Большом Каретном получал еще Петин дедушка в доме, которому почти сто лет. Она досталась нам по наследству. Вот как обстоят дела.

Вдова Петра Мамонова говорит, что еще не осознала случившееся - смерть мужа. Фото: Елена ВАХРУШЕВА

Я не прибедняюсь. Просто я реалист и мыслю трезво.

Мы нищие. Так и напишите. А то рассказывают про нас всякие глупости: «Петр Мамонов оставил после себя многомиллионное наследство». Где они, эти миллионы? Все, что он накопил - около 400 тысяч рублей на наши с ним похороны – так и лежат на его карточке. Теперь только через полгода получим эти «похоронные». Хорошо, что патриархия помогла организовать прощание в Донском монастыре. Там служит отец Косьма, который окормлял фильм «Остров». Он и помог, а отпевал Петю главный настоятель.

В последние годы мы с Петей жили трудно. Тяжело жили. Все время под угрозой отключения электричества за неуплату.

- Он же мог выступать, давать концерты…

- Не хотел он деньги зарабатывать. Он хотел молиться и богу служить. И вообще уйти в монастырь. Это все, чего он хотел последние лет десять. Деньги – это не про него. Давал один концерт в месяц за копейки. Так и жили от концерта до концерта. Те, кто называют его миллионером, вообще про него ничего не знают. Он мученик… Это не философия, это глубокая христианская вера. Патриарх Кирилл хорошо о нём сказал: «Петр Мамонов, преодолев серьезный внутренний кризис, переосмыслил свою жизнь, говорил со зрителями на вечные темы: о жизни и смерти, о смысле бытия и ценности добра, о внутренней борьбе и важности следования голосу совести».

- Слышала, что он приютил в деревне кучу собак и кошек. Как они теперь?

- Эти 20 кошек и три собаки вообще не понимают, что случилось. Они еще не врубились, что другие пришли времена, что мы стали совсем нищими. Непонятно, чем их кормить… Петин старший сын мне говорит мне умертвить их. А как? Это же Петькины коты и собаки. Он их всех притащил к нам в дом и все они такие неблагополучные: у кого нога, у кого ухо рваное. Нет, умерщвлять их нельзя. Но раньше у них была хорошая еда, бывали и сахарные косточки с мясом, а сейчас – одни куриные головы. Жили-были они, кормили их досыта, и вдруг начались ограничения. Сперва они морды воротили от этой отвратительной похлебки, которую я им варю: 12-литровую кастрюлю куриных голов с гречневым проделом, а сейчас уже наворачивают. Куда им деваться-то. Я и сама почти впроголодь живу.

- У вас же есть дети, три сына…

- У нас с Петей один единственный общий сын – Иван Мамонов, который пашет как проклятый. Он - оператор-постановщик. Но у него своя семья, двое детей – Мишенька и Тишенька, их и кормить надо и давать образование. Иван с семьей как раз и живет в квартире на Большом Каретном.

Известный поэт, музыкант и актер Пётр Мамонов скончался 15 июля от осложнений после коронавирусной инфекции. Ему было 70 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

У Пети есть сын от первого брака. Я с ним едва знакома, может, виделись три раза в жизни. И у меня тоже сын от первого брака, он - верующий человек, про то, как деньги зарабатывать, ничего не знает. Если меня не выгонят из нашего дома под Вереёй, я здесь и останусь.

- Кто вас может выгнать?

- Ну, если дележка «наследства» начнется…

- Петр Николаевич завещания не оставил?

- Он не собирался умирать. Если бы он знал, что всё так выйдет, оформил бы всё на меня, потому что я всё это строила, осуществляла все его желания: организовывала концерты, спектакли, пластинки, книжки, дом, кормила его котов и собак. Он меня очень уважал и ценил за это. Мы хорошо жили, душа в душу. Ни на день не расставались в течение 40 лет, мы дополняли друг друга и очень друг в друге нуждались. Это огромное счастье служить любимому человеку. И поэтому все, что я делала для него, у меня хорошо получалось: и концерты проходили на высшем уровне, и лучшие сцены для него арендовала, хотя я никакая не бизнесвумен.

- Остались же еще авторские права на его произведения.

- Какие там авторские права! Его песни никто не исполняет ни в ресторанах, ни на концертах. Никому в голову не придет петь песни Петра Мамонова. Их невозможно повторить. Не ищите у нас богатства. Его не было и нет...

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