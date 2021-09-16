В России открылись избирательные участки на выборах в Госдуму — на Чукотке и Камчатке

На Дальнем Востоке началось голосование на выборах в Госдуму Фото: REUTERS

В России началось голосование на выборах депутатов Государственной Думы. В четверг, 16 сентября, в 23:00 по московскому времени открылись первые избирательные участки в ряде регионов Дальнего Востока — на Чукотке и Камчатке.

В полночь (мск) Большие выборы стартуют в Магаданской и Сахалинской областях, через час (в 01:00 мск) к ним присоединятся Приморский и Хабаровский края и Еврейская автономная область, в 02:00 – Амурская область и Забайкальский край, в три часа ночи 17 сентября (мск) начнут голосовать жители Бурятии.

«Я уверена, что у наших избирателей есть из кого выбрать: и в партийном смысле, и в индивидуальном», - сказала председатель Центризбиркома России Элла Памфилова, обращаясь к членам участковых и территориальных избирательных комиссий.

Напомним, как писал сайт kp.ru, выборы в Госдуму продлятся три дня – 17, 18 и 19 сентября. Россиянам предстоит выбрать новый состав парламента на следующие пять лет. «Комсомольская правда» ведет онлайн-трансляцию главных событий на избирательных участках, в штабах партий и кандидатов в губернаторы.

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