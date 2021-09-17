Вице-премьер Юрий Борисов: Серийное производство нового российского истребителя Су-75 Checkmate может начаться в 2025 году

Новый истребитель Checkmate получил название Су-75 Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Выступая на Тюменском нефтегазовом форуме 16 сентября, вице-премьер Юрий Борисов рассказал журналистам, что серийное производство нового российского истребителя Checkmate (Су-75) может начаться уже через четыре года, в 2025 или 2026 году.

Он напомнил, что начало летных испытаний запланировано на 2023 год, а также выразил уверенность в том, что «на него будет спрос, потому что этот самолёт обладает рядом характеристик, соответствующих истребителям пятого поколения, в частности – внутрифюзеляжной подвеской всех авиационных средств поражения».

«Думаю, что 2025 – 2026 год – вполне реалистичные сроки», - сказал Юрий Борисов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, первый полет нового военного российского истребителя ЛТС (легкий тактический самолет) компании «Сухой» запланирован на 2023 год. В июле новый истребитель Checkmate показали президенту России Владимиру Путину на авиасалоне МАКС – 2021. Позже стало известно, что новый истребитель получил название Су-75.

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