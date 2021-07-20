Российский однодвигательный истребитель Checkmate полетит в 2023 году Фото: Сергей Фадеичев/ТАСС

Перспективный однодвигательный истребитель Checkmate производства корпорации «Сухой» поднимется в воздух в 2023 году, рассказал журналистам глава Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь.

Гендиректор ОАК уточнил, что полетит именно тот прототип, который выставлен на авиасалоне МАКС-2021. По словам Слюсаря, статические испытания самолета будут завершены менее чем через год. Он отметил, что проекту Chekmate немногим более года, и таких коротких сроков создания новых судов удалось достичь за счет новых цифровых решений.

Как сообщил Слюсарь, сейчас ОАК ведет переговоры о поставках истребителя, в том числе с Министерством обороны России.

Как писал сайт kp.ru, по словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, новейший перспективный легкий тактический самолет (ЛТС) Checkmate будет готов в течение четырех лет.

Checkmate был представлен на авиасалоне МАКС-2021 в павильоне корпорации «Сухой». С моделью ознакомился президент России Владимир Путин. Как сообщил глава «Ростеха» Сергей Чемезов, стоимость новинки составит от 25 до 30 миллионов долларов.