Премьер Австралии объявил о разрыве соглашения с Францией по подводным лодкам

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон на видеосвязи с Белым домом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон официально объявил о том, что его страна приняла решение разорвать соглашение с Францией о строительстве подводных лодок.

По словам главы австралийского правительства, Канберра решила не продолжать программу подлодок, о чем уже уведомила французскую сторону, в том числе и президента республики Эммануэля Макрона.

«Я хочу подчеркнуть, что Франция остается нашим важным партнером в Тихоокеанском регионе», - цитирует заявление Скотта Моррисона ТАСС.

При этом австралийский премьер выразил надежду, что Канберра и Париж смогут преодолеть последствия этого «трудного и разочаровывающего» решения, которое отвечает национальным интересам его страны.

По соглашению, которое было заключено в 2016 году, французская судостроительная корпорация DCNS должна была построить для Австралии 12 субмарин. Это был крупнейший оборонный заказ в истории страны, контракт оценивался в 40 миллиардов долларов США.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр Вооруженных сил страны Флоранс Парли выступили с совместным заявлением, в котором выразили сожаление по поводу того, что Австралия предпочла Парижу Вашингтон.

Накануне США, Великобритания и Австралия объявили о формировании нового партнерства в сфере безопасности, цель которого, по словам Джо Байдена, – обеспечить «мир и стабильность в Индо-Тихоокеанском регионе». Первым общим проектом Вашингтона, Лондона и Канберры в рамках партнерства AUUKUS (Австралия, Соединенное Королевство, США) станет разработка подлодок с ядерным реактором для австралийского военно-морского флота.