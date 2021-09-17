Глава МИД Китая: США должны взять на себя ответственность за восстановление Афганистана

Министр иностранных дел КНР Ван И
Фото: GLOBAL LOOK PRESS
Министр иностранных дел КНР Ван И во время четырехсторонней встречи с коллегами из России, Ирана и Пакистана на полях саммитов ШОС и ОДКБ в Душанбе, сказал, что ответственность за восстановление Афганистана должны взять на себя США.
«Поспешный вывод войск США и их союзников привел к возникновению новых проблем в Афганистане», - приводит его слова сайт МИД КНР.
Клава китайского внешнеполитического ведомства также указал, что формирование нового афганского правительства еще не закончено, в стране остаются очень сложные этнические и религиозные конфликты, очень высок риск вооруженных столкновений, и как страна будет развиваться дальше – непонятно.
Ван И добавил, что Китай, Россия, Иран и Пакистан «должны вместе с другими странами с аналогичными взглядами побудить США усвоить урок, взять на себя ответственность за восстановление Афганистана, оказать ему экономическую и гуманитарную помощь».
«Нельзя просто снять с себя ответственность и умыть руки», - подчеркнул китайский министр.
Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова тоже говорила, что Соединенные Штаты и страны НАТО должны взять на себя основные затраты на восстановление Афганистана.
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