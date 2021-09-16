Цена на газ в Европе упала до 735 долларов за тысячу кубометров Фото: REUTERS

Цена газа в Европе в ходе торгов в четверг, 16 сентября, упала уже до 735 долларов за тысячу кубометров, свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

На хабе TTF в Нидерландах стоимость октябрьского фьючерса составляет 735,1 доллара за тысячу кубов. Цена на торгах упала уже на 15%.

Напомним, в среду, 15 сентября, цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Так, стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов, позже - до 970 долларов

Как писал сайт kp.ru, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдался несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель призывал Брюссель улучшить отношения с Москвой на фоне подорожания газа в Европе.