Сертификация "Северного потока-2" в Еврокомиссии продлится до двух месяцев

Сертификация "Северного потока" может занять до четырех месяцев в Германии и еще до двух в Еврокомиссии Фото: REUTERS

У Еврокомиссии будет два месяца, чтобы вынести вердикт по сертификации "Северного потока-2". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова представителя Еврокомиссии Вивиан Лунелы.

По ее словам, первым этапом станет процедура одобрения у немецкого регулятора. Свое решение он уже направит на рассмотрение Еврокомиссии.

"Когда Еврокомиссия получит этот запрос, у нее будет 2 месяца на предоставление ответа, - констатировала Лунела. - И этот срок может быть дополнительно продлен, но это уже совсем другая процедура".

Как ранее писал сайт kp.ru, федеральное сетевое агентство ФРГ получило документы о сертификации предприятия "Северный поток-2". По словам его представителя, процесс может занять до четырех месяцев.

Напомним, председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер на селекторном совещании, посвященном Дню работника нефтяной и газовой промышленности, сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу "Северный поток – 2" могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. 10 сентября Миллер объявил о том, что строительство газопровода "Северного потока-2" полностью завершено.