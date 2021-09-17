Медведев: Россия не боится санкций из-за «Северного потока – 2»

Россия не боится санкций из-за «Северного потока – 2», заявил Медведев Фото: REUTERS

Москва не боится санкций из-за газопровода «Северный поток – 2», заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

В условиях санкций Россия живет уже с 2014 года, и за это время смогла нарастить свои возможности в некоторых отраслях экономики, отметил он в интервью Deutsche Welle. Действия Запада выглядят как «ритуальный танец, который исполняют европейские и американские политики, чтобы признать факт, что «Северный поток – 2» состоялся», сказал зампред Совбеза РФ.

По мнению Медведева, стремление ограничить эксплуатацию газопровода вызвано коммерческими интересами Соединенных Штатов, пытающихся вести в Европе недобросовестную конкуренцию

«Если кто-то какие-то санкции введет, мы переживем и эти санкции», – подчеркнул он.

Как ранее писал сайт kp.ru, федеральное сетевое агентство Германии получило документы о сертификации предприятия «Северный поток – 2». По словам его представителя, процесс может занять до четырех месяцев.

Напомним, председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер сообщил, что первые поставки газа в Европу по трубопроводу «Северный поток – 2» могут быть осуществлены уже в отопительном сезоне 2021 года. 10 сентября Миллер объявил о том, что строительство «Северного потока – 2» полностью завершено.