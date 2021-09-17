Экономист предположил, как поведут себя американцы после запуска «Северного потока-2» Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экономист Андрей Колганов предположил, как поведут себя США после запуска «Северного потока-2». До запуска газопровода остается совсем мало времени. Работы на проекте уже завершены и сейчас идет процедура согласования всех документов.

Скорее всего, в США уже задумываются о данном событии и просчитывают, какие еще методы борьбы могут применить. Так как российские условия поставки газа будет выгоднее, чем американские.

Специалист подчеркнул, что американский газ в Европе закупается с целью сократить расходы на транспортировке. В основном его используют прибрежных районах, которые располагают портовой инфраструктурой для СПГ. Увеличить долю американского газа на европейском рынке можно только одним способом – сделать условия его продажи более заманчивыми.

- Безусловно, доставка посредством газопровода лучше. И поэтому у американцев нет способов вытеснить Россию с газового рынка Европы. В обозримой перспективе это сделать невозможно никакими рычагами, - отметил Колганов в беседе с NEWS.ru.