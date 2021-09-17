«Газпром» заявил, что поставки газа в Европу полностью соответствуют контрактным обязательствам Фото: REUTERS

Поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами, заявили в управлении информации «Газпрома».

«Газпром» осуществляет поставки газа в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», – передает сообщение ТАСС.

В компании отметили, что стремятся удовлетворить заявки на дополнительные поставки исходя их имеющихся возможностей.

Как писал сайт kp.ru, депутаты Европейского парламента из Польши и Прибалтики призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении «Газпрома». Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдался несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.