«Газпром» заявил, что поставки газа в Европу полностью соответствуют контрактным обязательствам
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Поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами, заявили в управлении информации «Газпрома».
«Газпром» осуществляет поставки газа в полном соответствии с действующими контрактными обязательствами», – передает сообщение ТАСС.
В компании отметили, что стремятся удовлетворить заявки на дополнительные поставки исходя их имеющихся возможностей.
Как писал сайт kp.ru, депутаты Европейского парламента из Польши и Прибалтики призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении «Газпрома». Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.
Напомним, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что рост цен по фьючерсам на газ в Европе, который наблюдался несколько дней подряд, к России отношения не имеет. По его словам, такие изменения стоимости не влияют на поставки и стоимость «трубного» газа.