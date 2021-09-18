Более 1,3 миллиона москвичей приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Госдуму

В онлайн-голосовании на выборах в Госдуму приняли участие более 1,3 миллиона москвичей Фото: Михаил ФРОЛОВ

Более 1,3 миллиона жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. Об этом гласят данные сервиса по наблюдению за онлайн-голосованием в столице России.

По состоянию на 8:00 по московскому времени, на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, по одномандатному избирательному округу — 1 267 594 голосов.

На довыборах в Мосгордуму по двум округам было получено 48 940 голосов.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDoS-атаках на онлайн-голосование. Из-за небольшой очереди и кибератак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако система "надежна, безопасна" и работает стабильно, отметил Венедиктов.

Напомним, заместитель председателя ЦИК Николай Булаев сообщил об "очень высокой" явке на онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. По словам Булаева, к концу первого дня выборов явка может составить 75-80 процентов.