Явка на выборах в Госдуму в Москве за первые сутки превысила 23%

Явка на выборах в Государственную думу в Москве за первые сутки превысила 23% Фото: Олег ЗОЛОТО

Явка на выборах в Государственную думу в столице России с учетом онлайн-голосования превысила 23 процента. Об этом сообщил руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в столице Алексей Венедиктов.

- На 08:00 мск бумажными бюллетенями проголосовали 6,98%, это 534 тыс. человек. Онлайн проголосовали 1,271 млн человек, за период с 20:00 мск до 08:00 мск - 594 тыс. человек. <…> Так, явка онлайн-голосования - 63,1%, это 16% от числа избирателей в городе в целом. И [общая] явка в Москве - 23,07%, — сказал Венедиктов.

Напомним, более 1,3 миллиона жителей Москвы приняли участие в онлайн-голосовании на выборах в Государственную думу. По состоянию на 8:00 по московскому времени, на выборах депутатов Государственной думы по федеральному избирательному округу получено 1 328 358 голосов, по одномандатному избирательному округу — 1 267 594 голосов.

Ранее руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2021 году Алексей Венедиктов сообщил о небольших DDoS-атаках на онлайн-голосование. Из-за небольшой очереди и кибератак время ожидания увеличилось до пяти минут. Однако система "надежна, безопасна" и работает стабильно, отметил Венедиктов.