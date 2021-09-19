Экс-министр рассказал о расплате Украины за слова Зеленского о "грязном российском газе" Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что страна стала единственным государством в Европе, власти которой приняли решение отказаться от долгосрочного контракта на российский газ.

Это привело к тому, что теперь Киев вынужден покупать "голубое топливо" по рыночной цене, которая достигает тысячи долларов за тысячу кубометров. В частности, государство вынуждено расплачиваться за слова президента Владимира Зеленского.

- Сейчас у нас могло быть все нормально, если бы не допущенные грубейшие ошибки в газовой политике, потому что Зеленский продолжил это. Помните его заявление, что "мы не можем покупать российский газ, потому что он самый вонючий в мире?", – сказал Суслов в эфире телеканала "Первый независимый".

В конце августа Зеленский в ходе встречи с министром энергетики США Дженнифер Гренхольм назвал российский газ "самым грязным в мире". Также он обвинил Россию в использовании углеводорода в своих личных целях.