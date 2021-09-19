Явка на выборах в Госдуму РФ составила 35,69%

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Явка на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по всей России составила 35,69 процента. Об этом в воскресенье, 19 сентября, сообщила глава Центризбиркома Элла Памфилова, уточнив, что максимальная явка отмечена в Тыве, Кабардино-Балкарии и Чеченской Республике.

«Явка составляет 35,69 процента», - приводит корреспондент kp.ru слова главы Центризбиркома, которая также сообщила, что минимальная явка наблюдается в Санкт-Петербурге.

Напомним, выборы в Государственную думу РФ восьмого созыва проходят в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября. Одновременно с этими выборами проходят прямые выборы глав девяти российских субъектов, а также 39 региональных парламентов.

Как писал сайт kp.ru, первые данные по выборам появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября. Ранее в Центризбирком рассказали, что к вечеру первого дня голосования, 17 сентября, явка составила 16,85 процента без учета досрочного и электронного голосования.