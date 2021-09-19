Читатели британского Telegraph высмеяли заявление ЕС о манипуляциях с ценами на газ

Британцы высмеивают попытки Евросоюза добиться возможности покупать газ по цене ниже рыночной Фото: REUTERS

Публикация британского Telegraph о заявлении депутатов Европарламента, которые подозревают "Газпром" в манипуляциях с ценами на газ в Европе, получила шквал негативных комментариев. Читатели высмеяли попытки парламентариев добиться возможности покупать газ по цене ниже рыночной.

"Энергоносители — это товар, который продают и покупают по рыночным ценам, - написал T Greenshields. - Почему Россия должна субсидировать другие правительства, да еще враждебные по отношению к ним?".

Многие обратили внимание на тот факт, что вина в полупустых хранилищах газа перед началом отопительного сезона лежит как раз на властях Евросоюза. И рост цен – это ни что иное, как следствие желания правительств европейских стран как можно быстрее ликвидировать дефицит, чтобы не оставить граждан посреди зимы без тепла.

Как ранее писал сайт kp.ru, депутаты Европейского парламента призвали Европейскую комиссию (ЕК) начать расследование в отношении "Газпрома". Парламентарии считают, что российская компания повлияла на резкий скачок цен на газ в Европе, который был зафиксирован на этой неделе.

В "Газпроме" на это ответили, что поставки газа на рынок Европы осуществляются в полном соответствии с контрактными обязательствами.

Напомним, в среду, 15 сентября цена газа в Европе впервые превысила 950 долларов за тысячу кубометров. Стоимость октябрьского фьючерса на нидерландском хабе TTF поднялась до 964 долларов за тысячку кубов. После этого последовало снижение.