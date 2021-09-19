Выборы в Госдуму РФ на Дальнем Востоке прошли без существенных нарушений Фото: Алексей БУЛАТОВ

Выборы в Госдуму РФ в регионах Дальневосточного федерального округа (ДФО) подошли к концу, и прошли без существенных нарушений. За соблюдением закона при проведении голосования на Дальнем Востока следили свыше 20 тысяч наблюдателей, в том числе и из других государств. Кроме того, в каждом регионе работали центры общественного наблюдения.

В ходе голосования на Дальнем Востоке помимо депутатов Государственной Думы РФ восьмого созыва, жители регионов ДФО избирали представителей региональных парламентов, а в Хабаровском крае прошли выборы губернатора.

«Самое главное, что нарушений законодательства при организации голосования, существенных, которые могли бы повлиять на итоги голосования, не зафиксировано», - заявил председатель Избирательной комиссии Хабаровского края Денис Кузьменко.

Для обеспечения безопасности участников голосования в условиях пандемии COVID-19 на каждом избирательном участке соблюдались противоэпидемиологические меры. В том числе избирателям измеряли температуру, потоки людей на вход и выход разделили, а большинство сотрудников избирательных комиссий были вакцинированы от коронавирусной инфекции.

Как писал сайт kp.ru, первые данные по выборам появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября. Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что явка на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва по всей России составила 35,69 процента.