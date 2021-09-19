Инфекционист Тимаков рассказал о случаях РС-вируса в России

В образовательных учреждениях России наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В школах и детских садах России фиксируют случаи заболеваемости респираторно-синцитиального вируса (РСВ), рассказал в интервью kp.ru Евгений Тимаков, инфекционист, врач-педиатр, кандидат медицинских наук, главврач медицинского центра "Лидер медицина".

По словам Тимакова, в стране наблюдается всплеск заболеваемости ОРВИ (в том числе РС-вируса) в рамках обычного сезонного подъема заболеваемости.

"Сейчас у нас, как и во многих других странах, уже по полной программе идет всплеск ОРВИ, - уточнил Тимаков. - В школах и детсадах болеет по полгруппы. Типирование инфекций подтверждает наличие РС-вируса".

Эксперт отметил, что заболеваемость традиционно растет осенью, зимой и весной. Кроме того, многие не соблюдали карантин, путешествовали и вели активный образ жизни. "Вирусу пришло время поднять голову", - констатировал инфекционист.

Как сообщал сайт kp.ru, в настоящее время респираторно-синцитиальный вирус активно распространяется среди детей в США, Британии, Швейцарии и Японии.

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