В российской армии на выборах в Госдуму проголосовали 99,8% военнослужащих Фото: REUTERS

Почти все российские военнослужащие проголосовали на выборах в Государственную думу, рассказал журналистам заместитель министра обороны России Николай Панков.

По его словам, на выборы пришли 99,8% военнослужащих, включенных в списки участников голосования. Он сообщил, что вместе с гражданскими специалистами количество проголосовавших составило более 1,2 миллиона человек. Возможность принудительного голосования среди военнослужащих Панков исключил.

Как писал сайт kp.ru, свыше 45% россиян проголосовали на выборах в Госдуму на 18:00. Напомним, выборы в Государственную думу в России стартовали в пятницу, 17 сентября. Голосование в связи с антиковидными мерами проходит на протяжении трех дней.

Первые данные результатам выборов появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.