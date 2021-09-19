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Политика19 сентября 2021 20:28

В российской армии на выборах в Госдуму проголосовали 99,8% военнослужащих

На выборы пришли более 1,2 миллиона человек
Абдулла ШАКИРОВ
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В российской армии на выборах в Госдуму проголосовали 99,8% военнослужащих

В российской армии на выборах в Госдуму проголосовали 99,8% военнослужащих

Фото: REUTERS

Почти все российские военнослужащие проголосовали на выборах в Государственную думу, рассказал журналистам заместитель министра обороны России Николай Панков.

По его словам, на выборы пришли 99,8% военнослужащих, включенных в списки участников голосования. Он сообщил, что вместе с гражданскими специалистами количество проголосовавших составило более 1,2 миллиона человек. Возможность принудительного голосования среди военнослужащих Панков исключил.

Как писал сайт kp.ru, свыше 45% россиян проголосовали на выборах в Госдуму на 18:00. Напомним, выборы в Государственную думу в России стартовали в пятницу, 17 сентября. Голосование в связи с антиковидными мерами проходит на протяжении трех дней.

Первые данные результатам выборов появятся после 21:00 по московскому времени в воскресенье, 19 сентября, когда закроются избирательные участки в Калининградской области.