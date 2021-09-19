Памфилова призвала наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге Фото: Михаил ФРОЛОВ

Председатель ЦИК Элла Памфилова заявила о необходимости наказать всех организаторов нарушений на выборах в Санкт-Петербурге.

- Мы это ожидали. На протяжении длительного времени мы пытались оздоровить ситуацию в Санкт-Петербурге, всю систему. Мы трижды ставили "неуд" работе городской избирательной комиссии, почти за два года после безобразных выборов 2019, пытались делать все возможное, что в нашей компетенции, максимально оздоровить состав комиссии, - рассказала Памфилова в информационном центре ЦИК.

Также зампредседателя ЦИК Николай Булаев отметил, что на данный момент у ЦИК есть в работе жалобы по ситуации на выборах в Питере.

Ранее Памфилова заявляла, что нужно быть безумцем, чтобы под видеонаблюдением решиться на вбросы. Сейчас, по ее словам, система настолько прозрачна, что все тайное становится явным.

Выборы в Госдуму РФ восьмого созыва проходили в течение трех дней - 17, 18 и 19 сентября.. Одновременно с ними шли выборы глав девяти регионов, а также региональных и муниципальных парламентов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Элла Памфилова: Надо быть безумцем, чтобы под видеонаблюдением делать вбросы

Глава ЦИКа призвала не поддаваться на провокации и не верить фейкам (подробности)