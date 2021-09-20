Число погибших при стрельбе в вузе в Перми возросло до восьми человек

Нападавший был ликвидирован Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Следственном комитете сообщили, что при стрельбе в вузе в Перми погибло 8 человек. Еще несколько пострадали. Точные данные пока уточняются.

Как ранее писал сайт kp.ru, 20 сентября около 11 часов по местному времени неизвестный, который мог быть студентом, проник на территорию кампуса Пермского университета с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Нападавший, по словам губернатора Пермской области, был ликвидирован. Сейчас проверяется информация о том, не было ли у него сообщников.