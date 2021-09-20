Путин выразил соболезнования родным погибших при стрельбе в Пермском вузе Фото: REUTERS

Президенту России Владимиру Путину доложили о происшествии в Пермском государственном университете, где 18-летний студент открыл стрельбу по учащимся из огнестрельного оружия.

Как сообщил журналистам официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, глава государства выразил глубокие соболезнования родным погибших и пострадавших в результате инцидента. Российский лидер поручил направить министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко и главу Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьям погибших и пострадавших.

Как писал сайт kp.ru, 20 сентября около 11 часов по местному времени нападавший, проник на территорию кампуса Пермского университета с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Стрелявший, по словам губернатора Пермской области Дмитрий Махонина, был ликвидирован. Сейчас проверяется информация о том, не было ли у него сообщников. Сообщалось, что нападавшим был студент ПГНИУ Тимур Бекмансуров, учившийся на первом курсе юридического факультета.