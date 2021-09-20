Идут консультации о возможном отказе Лаврова и Шойгу от думских мандатов Фото: сайт "Единой России"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу могут отказаться от мандатов депутатов Государственной думы, сообщили в партии «Единая Россия».

Заместитель секретаря Генерального совета политической силы Сергей Перминов рассказал РИА Новости, что на эту тему в партии проходят консультации.

Напомним, Лавров и Шойгу шли на выборы в Госдуму по федеральным спискам «Единой России».

Как писал сайт kp.ru, в Центризбиркоме озвучили промежуточные итоги выборов в Госдуму. По результатам обработки 70,06% протоколов партия «Единая Россия» сохраняет лидерство на выборах с 48,46% голосов по федеральному округу, на втором месте КПРФ с 20,30%, на третьем – ЛДПР с 7,69%.

Ранее заявлял секретарь Генсовета партии Андрей Турчак говорил, что задачей «Единой России» было получить от 300 мест в Госдуме нового созыва.

Президент России Владимир Путин заявлял, что ему жалко отпускать Лаврова и Шойгу в Государственную думу.