В Алматы мужчина открыл огонь по судебным исполнителям

Житель Алма-Аты открыл огонь по судебным приставам Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Житель Алматы открыл огонь по судебным приставам, сообщили в местной полиции.

Как сообщает пресс-служба городского департамента полиции, звонок о перестрелке поступил в дежурную часть в 17:20 по местному времени. Судебные исполнители приехали в дом, где проживал нападавший, чтобы выселить его и нескольких человек, живущих с ним. Мужчина открыл огонь из огнестрельного ружья, убив пять человек, среди которых приставы, двое полицейских и сотрудники департамента по чрезвычайным ситуациям.

В настоящее время стрелявший обезврежен, его задержали.

Напомним, в понедельник, 20 сентября, около 11 часов по местному времени студент Пермского госуниверситета проник на территорию кампуса вуза с оружием и открыл стрельбу на улице. Часть студентов и преподавателей закрылась в аудиториях, часть эвакуировалась из здания через окна.

Очевидцы трагедии рассказали, что нападавший пришел в университет в полном обмундировании, сначала выстрелил в охранника на входе, а затем открыл стрельбу в холле здания. В Минздраве России уточнили, что в результате инцидента погибли шесть человек, пострадали 24.