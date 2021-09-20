Памфилова: в Госдуму РФ по итогам выборов проходят пять партий

Элла Памфилова Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По итогам состоявшихся выборов в восьмой созыв Государственной думы РФ проходят пять политических партий. Такое заявление в понедельник, 20 сентября, сделала глава Центризбиркома Элла Памфилова, отметив, что политическое разнообразие расширяется.

«Это расширение политического разнообразия, - сказала она. - Можно предположить, что проходят не четыре, с какого-то девяностого года, парламентских партий, а пять парламентских партий», - заявила глава Центризбиркома.

Памфилова также сообщила, что на выборах в Госдуму РФ побеждают пять самовыдвиженцев и три кандидата по одномандатным округам, которые были выдвинуты непарламентскими партиями.

По данным информационного табло ЦИК, в Госдуму РФ проходят партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия - За правду» и «Новые люди». В одномандатных округах победили представители Партии роста, «Родины» и «Гражданской платформы».

Напомним, Памфилова сообщила, что явка на выборах в Госдуму по всей России составила 51,68%, а также заявила, что окончательные итоги выборов в Государственную думу восьмого созыва ожидаются в пятницу, 24 сентября.